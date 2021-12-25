 Средняя зарплата в компании «КАМАЗ» составила более 50 тыс. рублей
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Средняя зарплата в компании «КАМАЗ» составила более 50 тыс. рублей

С начала 2021 года оплата труда рабочих выросла на 22%.

Республика
25 декабря 2021  10:50
Автор:
Роза Габитова

Средняя зарплата в компании «КАМАЗ», производящих разноплановые автомобили, составила более 50 тыс.рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель гендиректора по персоналу Жанна Халиуллина.

За 11 месяцев этого года заработная плата выросла на 22% — 50 989 рублей. Оплата труда основных рабочих повысилась на 24%, вспомогательного персонала — 20%.

Также компания направила 1 млрд рублей на социальное обеспечение сотрудников.

Ранее «КВ» сообщали, что на заводе «КАМАЗ» закупили климатическую технику и утвердили температурную норму.

 

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