Средняя зарплата в компании «КАМАЗ» составила более 50 тыс. рублей

Средняя зарплата в компании «КАМАЗ», производящих разноплановые автомобили, составила более 50 тыс.рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель гендиректора по персоналу Жанна Халиуллина.

За 11 месяцев этого года заработная плата выросла на 22% — 50 989 рублей. Оплата труда основных рабочих повысилась на 24%, вспомогательного персонала — 20%.

Также компания направила 1 млрд рублей на социальное обеспечение сотрудников.

Ранее «КВ» сообщали, что на заводе «КАМАЗ» закупили климатическую технику и утвердили температурную норму.