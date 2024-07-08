«КамАЗ» заявил, что приостанавливает производство на две недели

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Республика
8 июля 2024  09:10
Автор:
Эндже Гарафиева

С сегодняшнего дня и до 22 июля для работников ПАО «КамАЗ» начинается второй этап корпоративного оплачиваемого отпуска для работников, сообщили в пресс-службе предприятия. Это значит, что на 14 календарных дней производство основной продукции будет приостановлено на время отдыха. 

В штатном режиме в период отпуска будут работать только сотрудники, занятые реализацией продукции, составлением отчетности, расчетом заработной платы, приемом и увольнением, а также персонал, обеспечивающий жизнеобеспечение зданий и сооружений, ремонт оборудования.

Первый этап отпуска длился неделю – с 2 по 8 мая.

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