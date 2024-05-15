Камеры в России научатся распознавать нарушителей, которые курят и пьют в общественных местах

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Россия/Мир
15 мая 2024  10:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Минцифры России рекомендовали проработать вопрос об использовании единой биометрической системы. Она позволит устанавливать личности нарушителей по фото и видео, пишут «Известия».

Но чтобы система распознала человека, он должен быть зарегистрирован. Тогда камеры смогут идентифицировать личность.

В перечень правонарушений, за которые будут штрафовать в упрощенном порядке, указаны в КоАП РФ: курение и распитие алкоголя в запрещенных зонах, переход улицы в неположенном месте, уличные драки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных местах, создание несанкционированных свалок и прочие причины.

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