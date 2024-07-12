Камиль хазрат о хиджабе: «В здоровом обществе каждый должен чувствовать себя комфортно»

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Республика
12 июля 2024  10:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин высказал мнение, что вопрос о ношении никаба в Татарстане не является актуальным. 

Отвечая на вопросы о фетвах, ограничивающих ношение никаба в Дагестане и других регионах России, Самигуллин подчеркнул, что каждая фетва выносится с учетом конкретной ситуации в отдельном регионе. В России, где более 80 субъектов, религиозная обстановка может сильно отличаться. Поэтому, по мнению муфтия, некорректно обсуждать фетву, принятую в Дагестане, не зная контекста ее вынесения. 

Однако Камиль хазрат выразил серьезную озабоченность по поводу лоббируемой законодательной инициативы, которая может ограничить ношение любой религиозной одежды в общественных местах и образовательных учреждениях России. 

Он указал на то, что хиджаб является обязательным предписанием в исламе и запрет на его ношение в общественных местах может лишить женщин, соблюдающих религиозные традиции, возможности получать образование и строить карьеру. 

По мнению Камиль хазрата, эти обсуждения могут быть провоцированы с целью демонстрации борьбы с радикализмом. 

Он уверен, что хиджаб является традиционной духовной ценностью и в демократическом светском обществе не должно быть запрещено носить платок. Он полагает, что более логичным было бы запретить принуждение женщин к ношению хиджаба.

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