Камила Валиева снялась в фильме, который покажут в 26 странах мира

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Россия/Мир
6 марта 2024  19:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Фигуристка Камила Валиева поучаствовала в съёмках фильма «Спасибо, родная!». Она рассказала в нем о том, как начинался ее профессиональный путь в большом спорте. Напомним, что Валиева воспитанница казанской школы фигурного катания, именно здесь она стала заниматься этим видом.

Премьера фильма состоялась накануне в Москве, затем киноленту показали в Египте и Индии.

Планируется, что его переведут на 10 языков мира и покажут в 26 странах. Например, в Белоруссии, Аргентине, Китае и пр.

Авторский замысел включает в себя демонстрацию достижения современной России и ее жителей в разных областях.

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Камила Валиева снялась в фильме, который покажут в 26 странах мира
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