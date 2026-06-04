«Капремонт в разгаре, а батареи не меняют»

Жители одного из казанских многоквартирных домов хотят лишь одного - чтобы им поменяли радиаторы отопления. Однако процесс этот, по всей видимости, может растянуться на полвека. К нам в редакцию обратилась жительница дома, расположенного по адресу: ул. Ломжинская, 2, Люда Романова. В настоящее время там проходит капитальный ремонт. Скорее всего, в несколько этапов.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

К примеру, еще в 2019 году - задолго до капремонта - здесь поменяли все лифты (в количестве шести штук) на сумму более 11,3 млн рублей. Еще раньше, в 2011 году, в доме отремонтировали систему теплоснабжения. Но что важно: в квартирах никакие работы тогда не производились.

В текущем же году в доме активно проводятся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения.

Но местные жители хотят, чтобы в квартирах заменили еще и батареи отопления. По словам тех жильцов дома, с кем корреспонденту «КВ» удалось поговорить, старые батареи иногда протекают. Оценить износ системы отопления без помощи специалистов не представляется возможным. Но в том, что трубы в некоторых местах покрылись ржавчиной, корреспондент убедился лично.

В частных разговорах читательницы «КВ» с представителями подрядчика, осуществляющего капремонт, заявляют, мол, на замену батарей требуется дополнительно 50 млн рублей. И этих денег якобы выделено не было. Но разговоры, как говорится, к делу не пришьешь.

Куда только Люда Николаевна с этой проблемой не обращалась! В том числе и в исполком. Там ее компетентно заверили, что «согласно проектной документации» система теплоснабжения также подлежит ремонту. Однако с оговоркой: работы включают замену разводящих трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, стояков в подвальном помещении и системы отопления лестничных клеток. С полной заменой радиаторов. К слову, никаких радиаторов, как и вообще какой-либо системы отопления, в подъездах данного дома нет и в помине.

А как трактует действующее законодательство, входит ли в обязательную программу капремонта МКД замена батарей отопления внутри квартир или жильцы должны заменять их за свой счет?

Так, согласно республиканской программе капремонта МКД, все-таки должны менять ветхие стояки и подводки, а также сами отопительные приборы (то есть батареи). Но тут есть небольшой нюанс: батарея считается общедомовым имуществом, только если на ней нет отключающих устройств (вентилей/кранов), позволяющих перекрыть подачу тепла в конкретную квартиру независимо от всего стояка. А если такие краны все-таки присутствуют - батарея признается собственностью жильца. В этом случае ее замена при капремонте в смету не входит и осуществляется за его счет.

Проще говоря, если имеющиеся в квартире радиаторы старые и не имеют запирающих кранов, подрядчик обязан бесплатно установить новые современные батареи. Если только собственник квартиры письменно от этого не отказался.

А вот что ответили корреспонденту «КВ» по этой проблеме в исполкоме города: «Дом №2 по улице Ломжинской 1994 года постройки. Программой капитального ремонта 2026 года в этом доме в части ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения запланирована замена инженерных коммуникаций в подвальном помещении и в местах общего пользования (на лестничных клетках). До проведения работ по капитальному ремонту управляющей организацией проведен контрольный срез коммуникаций системы теплоснабжения в квартирах жителей указанного дома, который показал, что в квартирах коммуникации находятся в нормативном состоянии, не требующие работ капитального характера. Добавим, что срок службы чугунных радиаторов отопления может достигать 50 лет».

И опять речь идет о каких-то мифических «инженерных коммуникациях в местах общего пользования (на лестничных клетках)».

Что касается срока службы чугунных батарей в полвека, то и сам дом может простоять лет 100 с лишним. Однако предполагает ли «нормативное состояние» батарей ржавчину на них? - этот вопрос остался без ответа.

