Казань атаковали БПЛА: зафиксировано 8 прилетов

Сегодня, 21 декабря, утром в Казани появились первые сообщения об атаке беспилотниками ЖК «Лазурные небеса» и ЖК «Манхэттен».

В следствии ударов в зданиях начался пожар. Жильцов пострадавших домов эвакуировали в места временного размещения.

На место происшествия прибыли Раис РТ Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин и руководитель исполкома города Рустам Гафаров.

В аэропорту введены временные ограничения на полеты. Также остановлено движение троллейбусов маршрутов №6, 8, 12 до центра города.

Как сообщает штаб Раиса РТ, на данный момент известно о 8 прилетов: 1 над рекой, 1 на промышленное предприятие и 6 на жилой массив.