Казань будет выплачивать до 40 тысяч рублей талантливым школьникам

В 2024 году в Казани талантливые школьники, проявившие себя на республиканских и всероссийских олимпиадах, получат именные премии. На эти выплаты выделено 23 миллиона рублей.

Чтобы получить премию, необходимо предоставить необходимые документы. Выплата будет осуществлена на банковский счет ученика или его законного представителя. Проект постановления о премии в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Размер премии будет зависеть от достигнутого результата: