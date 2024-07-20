Казань будет выплачивать до 40 тысяч рублей талантливым школьникам

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Город
20 июля 2024  17:30
Автор:
Эндже Гарафиева

В 2024 году в Казани талантливые школьники, проявившие себя на республиканских и всероссийских олимпиадах, получат именные премии. На эти выплаты выделено 23 миллиона рублей.

Чтобы получить премию, необходимо предоставить необходимые документы. Выплата будет осуществлена на банковский счет ученика или его законного представителя. Проект постановления о премии в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Размер премии будет зависеть от достигнутого результата:

  • Ученики 8-го класса, победители республиканских олимпиад по отдельным предметам, получат 5 000 рублей.
  • Школьники 7-11 классов, победители республиканского этапа всероссийской олимпиады, получат 20 000 рублей.
  • Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады получат 40 000 рублей.
  • Призеры получат 30 000 рублей.
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