Казань готовится к масштабному празднованию Дня Победы

9 мая столица Татарстана встретит 80-ю годовщину Победы насыщенной программой мероприятий. Главные события развернутся на площади Тысячелетия, где после торжественного прохождения войск Казанского гарнизона выступят заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев и заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина.
Основные мероприятия дня:
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8:00 – возложение цветов на Архангельском и Арском кладбищах
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9:00 – церемония у Вечного огня в парке Победы
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10:00 – парад с участием 1 000 военнослужащих и 24 единиц техники, включая легендарные Т-34
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13:00 – сбор участников «Бессмертного полка» (ожидается до 150 тыс. человек)
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15:00 – реконструкция Парада Победы 1945 года на ул. Баумана
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19:00 – гала-концерт с тысячным хором «Поющая Казань»
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22:00 – праздничный салют над Казанкой
Для ветеранов организованы специальные медицинские программы, включая высокотехнологичную помощь. В городе развернуты выставки техники, полевые кухни и интерактивные зоны, , рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.
Напомним, в Татарстане проживает 17 938 ветеранов ВОВ, в том числе 132 непосредственных участника боевых действий.