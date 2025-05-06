Казань готовится к масштабному празднованию Дня Победы

news_top_970_100
Республика
6 мая 2025  14:39

9 мая столица Татарстана встретит 80-ю годовщину Победы насыщенной программой мероприятий. Главные события развернутся на площади Тысячелетия, где после торжественного прохождения войск Казанского гарнизона выступят заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев и заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина.

Основные мероприятия дня:

  • 8:00 – возложение цветов на Архангельском и Арском кладбищах

  • 9:00 – церемония у Вечного огня в парке Победы

  • 10:00 – парад с участием 1 000 военнослужащих и 24 единиц техники, включая легендарные Т-34

  • 13:00 – сбор участников «Бессмертного полка» (ожидается до 150 тыс. человек)

  • 15:00 – реконструкция Парада Победы 1945 года на ул. Баумана

  • 19:00 – гала-концерт с тысячным хором «Поющая Казань»

  • 22:00 – праздничный салют над Казанкой

Для ветеранов организованы специальные медицинские программы, включая высокотехнологичную помощь. В городе развернуты выставки техники, полевые кухни и интерактивные зоны, , рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Напомним, в Татарстане проживает 17 938 ветеранов ВОВ, в том числе 132 непосредственных участника боевых действий.

news_right_column_240_400
Новости
Казань готовится к масштабному празднованию Дня Победы
В Татарстане начался прием заявочных документов на грант «Агротуризм»
В Татарстане ожидаются ночные заморозки до -2°C
В Нижнекамске открылся первый в Закамье центр помощи бывшим заключённым
Глава Татарстана вручил ордена Мужества семьям погибших героев
Экс-главе ФСС Татарстана смягчили наказание за взятку
Для диспансеризации казанцев открыты мобильные пункты
«У меня есть мечта - хочу вырасти»