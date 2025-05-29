Казань готовится к «Наурузу» и Международной театральной олимпиаде

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Город
29 мая 2025  10:04
Автор:
Ольга Иванычева

9 июня в Казани откроется XVII международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз».

Как рассказали на пресс-конференции художественный руководитель Татарского государственного академического театра им. Г.Камала Ильгиз Зайниев и директор фестиваля «Науруз» Ильфир Якупов, в этом году в мероприятии примут участие более 15 театральных коллективов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Россию на «Наурузе» представят театры из Адыгеи, Алтая, Крыма, Татарстана, Хакасии, Чечни, Чувашии и Якутии. 

Откроется фестиваль премьерой Камаловского театра «Башмагым» («Башмачки»). А до спектакля состоится красочное театрализованное шествие участников «Науруза» по набережной озера Кабан - от старого здания театра им. Г.Камала до нового здания театра. Это будет неожиданный сюрприз для всех казанцев и гостей нашего города, отдыхающих летним вечером на набережной. 

Спектакли фестиваля «Науруз» и специальной программы Международной театральной олимпиады будут проходить в двух зданиях театра им. Г.Камала, на сценах театра им. К.Тинчурина, театра кукол «Экият» и на набережной озера Кабан. 

- География фестиваля очень широка, и мы уверены, что каждый сможет найти в фестивальной афише спектакль по душе. «Науруз» - это не только возможность увидеть самые заметные спектакли театров из разных регионов России и других стран. Это уникальная площадка для общения, обмена опытом, обсуждения актуальных тем, - отметил художественный руководитель фестиваля «Науруз» Фарид Бикчантаев. 

В рамках «Науруза» пройдет специальная программа XI Международной театральной олимпиады. Свои спектакли представят театры Бразилии, Греции, ЮАР, Турции. На олимпиаде можно будет увидеть постановку Александринского театра из Санкт-Петербурга «Литургия Zero», созданный по роману Федора Достоевского «Игрок» спектакль театра им. Г.Камала «Муть. Мухаджиры». Казанцы увидят и неожиданную постановку чеховского «Дяди Вани». Это совместный спектакль Башкирского академического театра драмы им. М.Гафури и Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана, он играется на двух языках - башкирском и марийском. Наверняка многих театралов заинтересует «Гамлет» - эту версию трагедии Шекспира представит театр кукол Janni Younge Productions из ЮАР. 

Фестиваль «Науруз» - это не только спектакли. 15 июня пройдет практическая конференция Ассоциации национальных театров. Также запланированы мастер-класс от Теодороса Терзопулоса - известного греческого режиссера, педагога, автора книг по теории театра, председателя Международного комитета театральной олимпиады, основателя Международного собрания античной драмы в Коринфе. В планах и творческая встреча с режиссером, президентом Александринского театра (Национального драматического театра России) Валерием Фокиным, показы кинофильмов и другие мероприятия. 

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