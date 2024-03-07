Казань готовится к паводку

news_top_970_100
Город
7 марта 2024  11:56
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

Паводковая ситуация этой весной будет очень непростая. Высота сугробов местами достигает пары метров и даже выше, а глубина промерзания грунта в разных районах варьируется от 50 см до 70 см. Резкое потепление обязательно будет сопровождаться наводнением. По прогнозам синоптиков, эти явления ожидаются в третьей декаде марта. 

Основной докладчик «делового понедельника» начальник Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин сообщил, что вероятная площадь подтопления составит 12,6 квадратного км. В эту зону попадают 386 домов. Проблемные места в городе: Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Красная Горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка и Самосырово. Но и это еще не полный список. Учитывая состояние казанских ливневок и аномальное количество выпавшего снега, не следует исключать, что в зоне подтопления может оказаться любое место, за исключением возвышенностей. 

Уже 5 марта ГУ МЧС России по РТ провело командно-штабные учения по реагированию на подтопление и проведению эвакуации населения в пункты временного размещения. Кроме того, прошлой осенью были очищены русла рек Киндерка, Нокса и Вертелевка, очищены и прокопаны канавы общей протяженностью 12 квадратных км. Также проведены очистка мостов через реку Киндерку в жилых массивах Аки, Киндери, Царицыно, Новая Сосновка, Белянкино и очистка моста через Ноксу в жилом массиве Вишневка. 

Чанкин доложил, что во время паводка будет работать группировка сил и средств города по реагированию на ЧС. Она включает 129 маневровых групп, 115 единиц техники, 119 откачивающих насосов, более 2 тысяч мешков с песком и почти 700 трапов. В уборке снега во дворах спасателям будет помогать ОСВОД.
«С 20 марта переводятся на усиленный режим работы городская и районные противопаводковые комиссии с круглосуточным дежурством ответственных должностных лиц», - рассказал руководитель Управления гражданской защиты. 

Какая-то работа ведется сейчас. Так, в Кировском и Московском районах города снят вопрос подтопления в «Волжской гавани», куда попадали 27 домов. 

За МУП «Водоканал» закреплено 38 гидротехнических сооружений, всего же их в городе 41. Защищают Казань от повышения уровня воды в Волге 11 дамб, три берегоукрепления, две плотины общей протяженностью 33 км, три закрытых коллектора длиной 1 км и семь насосных станций, сообщил Чанкин. 

В настоящее время работают семь гидропостов. Это Кировский район: река Волга - жилой массив Красная Горка; Приволжский район: река Нокса - поселок Салмачи; Советский район: река Нокса - жилой массив Вознесенское; Советский район: река Нокса - жилой массив Вишневка; Советский район: река Киндерка - жилой массив Аки; Советский район: озеро Богородское - село Богородское; Советский район: река Киндерка - жилой массив Нагорный. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Кто сможет бесплатно переобучиться и получить дополнительное образование
В России запустят новые национальные проекты
Татарстанские предприятия получили 250 млн рублей на импортозамещение
Казань готовится к паводку
Молодая врач распознала инфаркт у пациента на диспансеризации
Промышленный индекс производства в Татарстане упал на 13%
Путин пошутил, что глава Сбербанка заменяет ему умную колонку
Елена Чемерисова: Бодибилдинг - это женственный вид спорта
Елена Чемерисова: Бодибилдинг - это женственный вид спорта