Казань готовится к паводку

Паводковая ситуация этой весной будет очень непростая. Высота сугробов местами достигает пары метров и даже выше, а глубина промерзания грунта в разных районах варьируется от 50 см до 70 см. Резкое потепление обязательно будет сопровождаться наводнением. По прогнозам синоптиков, эти явления ожидаются в третьей декаде марта.

Основной докладчик «делового понедельника» начальник Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин сообщил, что вероятная площадь подтопления составит 12,6 квадратного км. В эту зону попадают 386 домов. Проблемные места в городе: Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Красная Горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка и Самосырово. Но и это еще не полный список. Учитывая состояние казанских ливневок и аномальное количество выпавшего снега, не следует исключать, что в зоне подтопления может оказаться любое место, за исключением возвышенностей.

Уже 5 марта ГУ МЧС России по РТ провело командно-штабные учения по реагированию на подтопление и проведению эвакуации населения в пункты временного размещения. Кроме того, прошлой осенью были очищены русла рек Киндерка, Нокса и Вертелевка, очищены и прокопаны канавы общей протяженностью 12 квадратных км. Также проведены очистка мостов через реку Киндерку в жилых массивах Аки, Киндери, Царицыно, Новая Сосновка, Белянкино и очистка моста через Ноксу в жилом массиве Вишневка.

Чанкин доложил, что во время паводка будет работать группировка сил и средств города по реагированию на ЧС. Она включает 129 маневровых групп, 115 единиц техники, 119 откачивающих насосов, более 2 тысяч мешков с песком и почти 700 трапов. В уборке снега во дворах спасателям будет помогать ОСВОД.

«С 20 марта переводятся на усиленный режим работы городская и районные противопаводковые комиссии с круглосуточным дежурством ответственных должностных лиц», - рассказал руководитель Управления гражданской защиты.

Какая-то работа ведется сейчас. Так, в Кировском и Московском районах города снят вопрос подтопления в «Волжской гавани», куда попадали 27 домов.

За МУП «Водоканал» закреплено 38 гидротехнических сооружений, всего же их в городе 41. Защищают Казань от повышения уровня воды в Волге 11 дамб, три берегоукрепления, две плотины общей протяженностью 33 км, три закрытых коллектора длиной 1 км и семь насосных станций, сообщил Чанкин.

В настоящее время работают семь гидропостов. Это Кировский район: река Волга - жилой массив Красная Горка; Приволжский район: река Нокса - поселок Салмачи; Советский район: река Нокса - жилой массив Вознесенское; Советский район: река Нокса - жилой массив Вишневка; Советский район: река Киндерка - жилой массив Аки; Советский район: озеро Богородское - село Богородское; Советский район: река Киндерка - жилой массив Нагорный.