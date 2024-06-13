Казань готовится принять Юношеские исламские игры в 2025 году: Рустам Минниханов уверен в успехе

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Россия/Мир
13 июня 2024  12:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность в успехе Юношеских исламских игр, которые пройдут в Казани в 2025 году. Глава региона отметил, что это событие станет еще одним поводом продемонстрировать открытость России к международному сотрудничеству.

«Многие готовы приехать на Юношеские исламские игры, у нас с Организацией исламского сотрудничества хорошие контакты, они нас поддерживают», – сказал Минниханов.

Его слова были поддержаны членами комитета Госдумы по физической культуре и спорту, которые на выездном заседании в Казани единогласно одобрили инициативу проведения игр в столице Татарстана.

 

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