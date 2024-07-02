Казань и Челны стали лидерами в нацпроекте «Производительность труда»

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Республика
2 июля 2024  17:04
Автор:
Эндже Гарафиева

По данным руководителя регионального центра компетенций в сфере производительности труда РТ Шамиля Байрамова, Казань и Набережные Челны стали лидерами по количеству предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». В каждом из этих городов более 70 предприятий присоединились к проекту.

Нацпроект реализуется в Татарстане уже шестой год. За это время более 260 предприятий стали участниками, а свыше 4,8 тысяч сотрудников прошли обучение. В 2023 году Татарстан занял первое место по производительности труда, согласно предварительному рейтингу Минэкономразвития РФ.

Результаты участия в проекте говорят сами за себя: среднее снижение времени производственных процессов на предприятиях-участниках составило более 30%, а выработка после оптимизации увеличивается более чем на 80%. Те компании, которые еще не успели войти в проект, смогут сделать это с 2025 года

Минэкономразвития предложило продлить национальный проект еще на шесть лет. Проект остается актуальным и в будущем, обеспечивая продолжение развития производственного потенциала республики.

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