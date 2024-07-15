Казань и Челны вошли в топ-100 городов России по объемам ввода жилья

Согласно данным «РИА Новости», Казань занимает 19-е место в рейтинге городов России по вводу жилья. В этом году в городе ввели 1 329,7 тысячи квадратных метров жилья – на 52,1% больше, чем в прошлом году. Набережные Челны расположились на 57-м месте с объемом ввода жилья 318,7 тысячи квадратных метров.

Показатели свидетельствуют о динамичном развитии жилищного строительства в Татарстане и о повышении уровня жизни в двух крупнейших городах республики.

Вместе с тем, по информации РБК Татарстан, в России наблюдается тренд на уменьшение площади жилья, но в Казани он менее выражен, чем в других крупных городах. В республике может быть введен запрет на строительство квартир меньше 28 кв. м, чтобы обеспечить жителей комфортным и просторным жильем.

Сейчас Казань занимает 3-е место в России по стоимости «квадрата». В маленьких квартирах до 32 кв.м цена достигла 237,9 тыс. рублей. За год стоимость таких квартир в Казани выросла на 20,3%, но в целом город остается в ТОП-5 по цене на «малышки».

Ранее мы писали, что в рейтинге качества жизни в России, опубликованном Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам первого полугодия 2024 года, Набережные Челны заняли почетное 18-е место, а Казань — 27-е.