Казань и Иннополис вошли в число самых комфортных городов России

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Республика
3 апреля 2025  08:44

По итогам 2024 года Казань и Иннополис признаны одними из лучших городов страны по качеству городской среды. Рейтинг, подготовленный Минстроем РФ, оценил 1116 населенных пунктов по 36 критериям, включая безопасность, благоустройство, экологию и доступность инфраструктуры.

Топ-3 крупнейших городов:

  1. Москва (312 баллов из 360)

  2. Санкт-Петербург (283 балла)

  3. Казань (254 балла)

Столица Татарстана за год поднялась на одну строчку, опередив Нижний Новгород.

Среди малых городов (с населением до 5 тыс. человек) лидером стал Иннополис (264 балла), оставив позади подмосковную Верею и калининградский Правдинск.

Индекс качества городской среды помогает оценить уровень комфорта жизни в российских городах и служит ориентиром для дальнейшего развития территорий.

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