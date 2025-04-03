Казань и Иннополис вошли в число самых комфортных городов России

По итогам 2024 года Казань и Иннополис признаны одними из лучших городов страны по качеству городской среды. Рейтинг, подготовленный Минстроем РФ, оценил 1116 населенных пунктов по 36 критериям, включая безопасность, благоустройство, экологию и доступность инфраструктуры.
Топ-3 крупнейших городов:
-
Москва (312 баллов из 360)
-
Санкт-Петербург (283 балла)
-
Казань (254 балла)
Столица Татарстана за год поднялась на одну строчку, опередив Нижний Новгород.
Среди малых городов (с населением до 5 тыс. человек) лидером стал Иннополис (264 балла), оставив позади подмосковную Верею и калининградский Правдинск.
Индекс качества городской среды помогает оценить уровень комфорта жизни в российских городах и служит ориентиром для дальнейшего развития территорий.