Казань и Исфахан стали городами-побратимами

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Россия/Мир
10 апреля 2025  12:03

Фото: пресс-служба города Исфахан

Мэры Казани и Исфахана Ильсур Метшин и Али Касемзаде подписали соглашение о побратимских отношениях во дворце «Чехель Сотун», входящем в список ЮНЕСКО. Документ закрепляет сотрудничество в экономике, туризме, культуре и градостроительстве, сообщают пресс-служба мэрии города Казани.

Стороны договорились обмениваться опытом в промышленности, экологии и благоустройстве, а также проводить совместные культурные мероприятия. Соглашение развивает российско-иранское партнерство, укрепленное после саммита БРИКС в Казани.

Ильсур Метшин:
«Нас связывает общая история через Великий шелковый путь. Уверен, новое сотрудничество принесет пользу нашим городам».

Али Касемзаде:
«Исфахан и Казань могут совместно развивать промышленность, включая авиастроение. Россия – наш стратегический партнер».

Церемония прошла 9 апреля 2025 года при участии генконсула России в Исфахане Андрея Жильцова. В знак дружбы мэр Казани создал тугру с изображением мечети Кул Шариф и символа Исфахана.

Визит Метшина в Иран также включает заседание Ассоциации городов БРИКС+ в Тегеране. Ранее исфаханская делегация посещала Казань для участия в международных форумах.

Исфахан – древний город с богатой историей, третий по величине в Иране. Здесь развиты текстильная и сталелитейная промышленность, а также туризм.

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