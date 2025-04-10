Казань и Исфахан стали городами-побратимами

Фото: пресс-служба города Исфахан

Мэры Казани и Исфахана Ильсур Метшин и Али Касемзаде подписали соглашение о побратимских отношениях во дворце «Чехель Сотун», входящем в список ЮНЕСКО. Документ закрепляет сотрудничество в экономике, туризме, культуре и градостроительстве, сообщают пресс-служба мэрии города Казани.

Стороны договорились обмениваться опытом в промышленности, экологии и благоустройстве, а также проводить совместные культурные мероприятия. Соглашение развивает российско-иранское партнерство, укрепленное после саммита БРИКС в Казани.

Ильсур Метшин:

«Нас связывает общая история через Великий шелковый путь. Уверен, новое сотрудничество принесет пользу нашим городам».

Али Касемзаде:

«Исфахан и Казань могут совместно развивать промышленность, включая авиастроение. Россия – наш стратегический партнер».

Церемония прошла 9 апреля 2025 года при участии генконсула России в Исфахане Андрея Жильцова. В знак дружбы мэр Казани создал тугру с изображением мечети Кул Шариф и символа Исфахана.

Визит Метшина в Иран также включает заседание Ассоциации городов БРИКС+ в Тегеране. Ранее исфаханская делегация посещала Казань для участия в международных форумах.

Исфахан – древний город с богатой историей, третий по величине в Иране. Здесь развиты текстильная и сталелитейная промышленность, а также туризм.