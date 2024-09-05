Казань и Уфу свяжут прямые авиарейсы Nordwind

Жители Казани этой осенью смогут летать в Уфу прямыми рейсами. Авиакомпания Nordwind Airlines, для которой аэропорт «Казань» является базовым, совместно с авиакомпанией «Икар» запускает новое направление.

Перелеты будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям – на самолетах Embraer 190, вмещающих 110 пассажиров. Вылет из Казани запланирован на 11:20, прибытие в Уфу – в 14:25 по местному времени.

Обратные рейсы из Уфы в Казань будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет – в 23:00, прибытие – в 20:10 по местному времени.

Уфа станет 26-м по счету направлением Nordwind Airlines, доступным для пассажиров из столицы Татарстана.