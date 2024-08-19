Казань изменит подход к школьным столовым

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Город
19 августа 2024  15:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани активно ведется строительство новых школ. В этом году будут открыты три новых учебных заведения в жилых районах «Весна», М14 и на улице Родины, а также завершится строительство пристроя к татарской гимназии №2 им. Шигабутдина Марджани. Всего новые учебные места получат 4219 учеников.

Кроме того, в городе строятся три детских сада на 600 мест, которые откроются в Салават Купере, на улицах Бухарской и Ягодинской.

Мэр Казани Ильсур Метшин выступил с инициативой оптимизировать работу школьных столовых по всей республике. Он отметил, что новые нормативы Роспотребнадзора, увеличивающие количество посадочных мест в столовых до 750, не всегда оправданы. Практика показала, что при таком количестве мест страдает качество питания – дети не успевают поесть за перемену или получают уже остывшие блюда.

По инициативе Метшина, в школьных столовых будет оптимизировано количество мест до 450, что позволит обеспечить детей полноценным горячим питанием за три перемены.

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