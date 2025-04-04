Казань лидирует по росту цен на вторичное жильё в России

В марте 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке в Казани выросла на 11,7%, достигнув 198,2 тыс. рублей за кв. метр — это один из самых высоких показателей в стране. Такие данные приводит издание «Ведомости».

Почему в Казани дорожает жильё?

Дефицит новостроек в ряде районов усилил спрос на вторичку.

Разрыв между первичным и вторичным рынком продолжает увеличиваться.

Сравнение с другими городами:

Москва : +3,7% (до 392,5 тыс./кв. м)

Санкт-Петербург : +4,9% (до 246,8 тыс./кв. м)

Воронеж: +10,4% (111,3 тыс./кв. м) — рост связан с миграционным притоком.

Общероссийский тренд:

Несмотря на скачок цен в отдельных городах, в целом по стране рост цен на вторичное жильё (9,52% за 2024 год) почти не превышает инфляцию. В реальном выражении стоимость квартир даже снижается.