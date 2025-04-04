Казань лидирует по росту цен на вторичное жильё в России

В марте 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке в Казани выросла на 11,7%, достигнув 198,2 тыс. рублей за кв. метр — это один из самых высоких показателей в стране. Такие данные приводит издание «Ведомости».
Почему в Казани дорожает жильё?
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Дефицит новостроек в ряде районов усилил спрос на вторичку.
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Разрыв между первичным и вторичным рынком продолжает увеличиваться.
Сравнение с другими городами:
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Москва: +3,7% (до 392,5 тыс./кв. м)
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Санкт-Петербург: +4,9% (до 246,8 тыс./кв. м)
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Воронеж: +10,4% (111,3 тыс./кв. м) — рост связан с миграционным притоком.
Общероссийский тренд:
Несмотря на скачок цен в отдельных городах, в целом по стране рост цен на вторичное жильё (9,52% за 2024 год) почти не превышает инфляцию. В реальном выражении стоимость квартир даже снижается.