Казань накрыл барический бугор

Известно, что циклоны - это атмосферные возмущения с пониженным давлением воздуха, а антициклоны - области повышенного атмосферного давления.

Поначалу разберемся, что же такое атмосферное давление. Когда мы хотим охарактеризовать что-то как невесомое, говорим: это легче воздуха. Однако у воздушной массы в атмосфере есть собственный немалый вес, который давит на земную поверхность и на все, что на ней находится. Сила, с которой столб воздуха давит на единицу площади поверхности под ним, называется атмосферным давлением.

Атмосферное давление возникает благодаря гравитации Земли: наша планета притягивает к себе все, что есть поблизости, включая воздух в атмосфере.

760 мм ртутного столба - это принятый учеными показатель нормального атмосферного давления на уровне моря при 0 градусов по Цельсию. При увеличении высоты показатель снижается, поэтому для каждой местности характерна своя норма. Однако могут быть случаи, когда давление выходит далеко за рамки нормального.

Так произошло на прошедшей неделе, когда до субботы территория Татарстана находилась под влиянием обширного северного антициклона. Отмечалось характерное для областей высокого давления в зимнее время ночное понижение температуры при ясном небе в Казани до 23, местами по Татарстану до 25 - 35 градусов мороза.

Создались условия для быстрого роста атмосферного давления, и возник так называемый барический бугор. Термин «температурные качели» уже на слуху, а редко употребляемое определение «барический бугор» обозначает очень высокое атмосферное давление, намного превышающее нормальное.

По данным метеостанции Казань-опорная, барический бугор пришелся на субботний день, 17 февраля, - столбики барометра показали аномальные 775 мм ртутного столба, что почти на 25 единиц выше нормы для этого времени года. Повторюсь, такие высокие значения случаются крайне редко. Подобный скачок атмосферного давления по негативному воздействию на самочувствие людей сравним со спуском в шахту глубиной более 200 метров.

По статистике, за последние годы рекордно высокое значение атмосферного давления было отмечено в Казани 4 декабря 2022 года. Зафиксировано давление 779,9 мм ртутного столба, это значение рекордно для даты 4 декабря за

последние 58 лет. В последний раз такие аномалии регистрировались в 1966 году.

Метеозависимым людям следует знать, что постепенное повышение атмосферного давления ощущается не так сильно, как резкий скачок. Гораздо хуже, если, к примеру, вчера было 740 мм ртутного столба, а сегодня - более 760 мм. То есть важна не сама цифра атмосферного давления, а за какое время происходит перепад. Если промежуток короткий, то человек может ощущать усталость, слабость и головную боль, в такие моменты может клонить в сон.

Высокое атмосферное давление особенно опасно для больных с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы из-за возможных спазмов сосудов. При таких неблагоприятных погодных условиях важно соблюдать режим сна и отдыха, принимать прописанные врачом лекарства, внимательно относиться к своему самочувствию.