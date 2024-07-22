Казань не может обновить автобусный парк из-за нехватки водителей

В Казани наблюдается острый дефицит водителей общественного транспорта, что вынуждает городские власти сокращать количество обновляемых автобусов. Об этом сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на деловом понедельнике.

Сейчас автобусов больше, чем водителей. И это несмотря на то, что зароботная плата для специалистов дорожных организаций в прошлом году была повышена.

По его словам, дефицит кадров наблюдается и в других сферах, таких как «Водоканал», ПАТП, «Казэнерго» Спрос на рабочих профессий высок, что обусловлено низкой безработицей. Также наблюдается нехватка дорожных рабочих и поваров в школьных столовых. Коммерческие предприятия, частные клиники переманивают специалистов из бюджетных организаций, предлагая более привлекательные условия труда.

Гафаров подчеркнул, что бюджетным предприятиям сложно конкурировать с коммерческим сектором и даже социальный пакет не всегда становится решающим фактором при выборе места работы.

Не все могут стать айтишниками или бизнесменами, заключил Гафаров. Каждое время приносит свои профессии, и для руководителей муниципальных предприятий привлечение новых кадров должно быть в приоритете.