Казань обогнала Москву в независимом ESG-рейтинге

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Город
21 марта 2024  10:39
Автор:
Эндже Гарафиева

ESG-рейтинг – это независимая оценка, отражающая качество управления вопросами охраны окружающей среды и социальной сферы. Столица Татарстана набрала 77,4 балла. Лидерами также стали Красногорск с 75,3 баллами и Москва – 72,8.

Индекс городов готовил ВЭБ.РФ совместно со Сбером, пишет мэрия Казани. Исследование проводилось на основе 16 комплексных факторов, которые объединили в три блока: «Окружающая среда», «Общество» и «Управление».

Оценивались зеленая энергетика, управление охраной окружающей среды, водные и лесные ресурсы, образование, культура, доступная среда, инвестиционный климат, цифровизация, развитие малого и среднего бизнеса и другие.

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