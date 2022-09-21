Казань оказалась на 3 месте по популярности у туристов в сентябре

Среди пяти самых популярных в сентябре туристических городов Казань заняла третье место. Среди первых – Москва и Санкт-Петербург, а четвертое место занял город Сочи. Топ подготовили эксперты системы онлайн-бронирования гостиниц, сообщает Bronevik.com.

Количество бронирований за первый месяц осени в Казани составило четыре процента. Город предлагает множество направлений для экскурсий, где можно познакомиться с архитектурными, историческими и археологическими памятниками.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан занял 38 строчку в рейтинге регионов-лидеров по ЗОЖ населения. На первых строчках рейтинга – Дагестан и Чечня.