 Казань оказалась на 3 месте по популярности у туристов в сентябре
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Казань оказалась на 3 месте по популярности у туристов в сентябре

Первые места заняли Москва и Санкт-Петербург.

Город
21 сентября 2022  14:18
Автор:
Ольга Ильина

Среди пяти самых популярных в сентябре туристических городов Казань заняла третье место. Среди первых – Москва и Санкт-Петербург, а четвертое место занял город Сочи. Топ подготовили эксперты системы онлайн-бронирования гостиниц, сообщает Bronevik.com.

Количество бронирований за первый месяц осени в Казани составило четыре процента. Город предлагает множество направлений для экскурсий, где можно познакомиться с архитектурными, историческими и археологическими памятниками.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан занял 38 строчку в рейтинге регионов-лидеров по ЗОЖ населения. На первых строчках рейтинга – Дагестан и Чечня.

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