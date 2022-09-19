 Татарстан занял 38 строчку в рейтинге регионов-лидеров по ЗОЖ населения
news_header_top_970_100

Татарстан занял 38 строчку в рейтинге регионов-лидеров по ЗОЖ населения

На первых строчках рейтинга – Дагестан и Чечня.

Республика
19 сентября 2022  12:05
Автор:
Ольга Ильина

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ), где Татарстан занял 38 место.

Топ составляли по восьми показателям, связанных с употреблением алкоголя и табака, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

Первую и вторую строчку рейтинга заняли бессменные лидеры – Дагестан и Чечня с 98,4 и 94,6 баллами соответственно. Далее следует Кабардино-Балкарская Республика с 86,2 баллами и Республика Адыгея (84,4 балла).

Лидерство в этом рейтинге представителей Северного Кавказа и юга России объясняется низким уровнем потребления табака и невысокими объемами продаж спиртного. Также высокая доля населения этих регионов занимаются спортом и не заняты на работе с вредными или опасными условиями труда.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова