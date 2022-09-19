Татарстан занял 38 строчку в рейтинге регионов-лидеров по ЗОЖ населения

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ), где Татарстан занял 38 место.

Топ составляли по восьми показателям, связанных с употреблением алкоголя и табака, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

Первую и вторую строчку рейтинга заняли бессменные лидеры – Дагестан и Чечня с 98,4 и 94,6 баллами соответственно. Далее следует Кабардино-Балкарская Республика с 86,2 баллами и Республика Адыгея (84,4 балла).

Лидерство в этом рейтинге представителей Северного Кавказа и юга России объясняется низким уровнем потребления табака и невысокими объемами продаж спиртного. Также высокая доля населения этих регионов занимаются спортом и не заняты на работе с вредными или опасными условиями труда.