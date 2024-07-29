Казань оказалась в топе лучших российских городов для переезда ради работы

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Город
29 июля 2024  11:27
Автор:
Владислав Косолапкин

Свой голос за столицу Татарстана отдали 16% участников опроса, проведенного «Известиями».

Респондентам предложили перечислить лучшие города для смены места жительства ради работы. Список возглавили Санкт-Петербург (42%), Москва (38%) и Сочи (28%).

Готовность к переезду ради хорошей работы выразили 42% участников опроса. Чаще всего на такой шаг готовы жители страны в возрасте от 35 до 39 лет (19%).

Ранее мы писали, что Татарстан вошел в топ-10 регионов России по производству органической продукции.

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