Казань оказалась в топе лучших российских городов для переезда ради работы

Свой голос за столицу Татарстана отдали 16% участников опроса, проведенного «Известиями».

Респондентам предложили перечислить лучшие города для смены места жительства ради работы. Список возглавили Санкт-Петербург (42%), Москва (38%) и Сочи (28%).

Готовность к переезду ради хорошей работы выразили 42% участников опроса. Чаще всего на такой шаг готовы жители страны в возрасте от 35 до 39 лет (19%).

Ранее мы писали, что Татарстан вошел в топ-10 регионов России по производству органической продукции.