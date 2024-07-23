Татарстан вошел в топ-10 регионов России по производству органической продукции

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Россия/Мир
23 июля 2024  14:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстан вошел в топ регионов России по «органике». Он занял шестое место, имея семь сертифицированных производителей.

Специалисты Роскачества напоминают, что только получение сертификата в аккредитованном в Росаккредитации органе по сертификации дает право производителю называть свою продукцию органической и размещать на ней маркировку «органик». Это гарантирует потребителям, что продукция соответствует строгим стандартам органического производства.

В республике насчитывается семь производителей органических продуктов, что позволило Татарстану занять шестое место в рейтинге регионов России по наибольшему производству органической продукции, сообщает пресс-служба Роскачества.

Лидером рейтинга стала Воронежская область, где зарегистрировано 17 производителей органических продуктов.

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Татарстан вошел в топ-10 регионов России по производству органической продукции