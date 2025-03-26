Казань отметит 80-летие Победы масштабными торжествами под девизом «Гордость Казани. Слава Победы»

В преддверии юбилейного Дня Победы в столице Татарстана запланирована насыщенная праздничная программа. Как сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова на заседании городской думы, основные мероприятия развернутся на ключевых площадках города.
Центральные события праздника:
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Торжественный парад у стен Казанского кремля на площади Тысячелетия
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Памятные церемонии у Вечного огня, стелы «Город трудовой доблести» и на мемориальных кладбищах
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Масштабные мероприятия в парке Победы и других общественных пространствах
Особое внимание будет уделено ветеранам:
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В городе проживает 2 634 ветерана, включая 59 непосредственных участников войны
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Творческие агитбригады посетят героев с поздравлениями по месту жительства
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Запланированы специальные образовательные проекты патриотической направленности
Культурная программа:
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На площади Тысячелетия состоится двухчасовой дневной концерт
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Вечером гостей ждет четырехчасовое гала-шоу с участием лучших творческих коллективов
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В мероприятиях примут участие танцевальные, хореографические и вокальные ансамбли
На организацию праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, из городского бюджета выделено почти 44 миллиона рублей. Эти средства позволят создать по-настоящему торжественную атмосферу и достойно отметить подвиг поколения победителей.