Казань отметит 80-летие Победы масштабными торжествами под девизом «Гордость Казани. Слава Победы»

В преддверии юбилейного Дня Победы в столице Татарстана запланирована насыщенная праздничная программа. Как сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова на заседании городской думы, основные мероприятия развернутся на ключевых площадках города.

Центральные события праздника:

Торжественный парад у стен Казанского кремля на площади Тысячелетия

Памятные церемонии у Вечного огня, стелы «Город трудовой доблести» и на мемориальных кладбищах

Масштабные мероприятия в парке Победы и других общественных пространствах

Особое внимание будет уделено ветеранам:

В городе проживает 2 634 ветерана, включая 59 непосредственных участников войны

Творческие агитбригады посетят героев с поздравлениями по месту жительства

Запланированы специальные образовательные проекты патриотической направленности

Культурная программа:

На площади Тысячелетия состоится двухчасовой дневной концерт

Вечером гостей ждет четырехчасовое гала-шоу с участием лучших творческих коллективов

В мероприятиях примут участие танцевальные, хореографические и вокальные ансамбли

На организацию праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, из городского бюджета выделено почти 44 миллиона рублей. Эти средства позволят создать по-настоящему торжественную атмосферу и достойно отметить подвиг поколения победителей.