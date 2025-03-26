Казань отметит 80-летие Победы масштабными торжествами под девизом «Гордость Казани. Слава Победы»

В мэрии Казани рассказали, как пройдет празднование 9 Мая

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Город
26 марта 2025  16:19

В преддверии юбилейного Дня Победы в столице Татарстана запланирована насыщенная праздничная программа. Как сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова на заседании городской думы, основные мероприятия развернутся на ключевых площадках города.

Центральные события праздника:

  • Торжественный парад у стен Казанского кремля на площади Тысячелетия

  • Памятные церемонии у Вечного огня, стелы «Город трудовой доблести» и на мемориальных кладбищах

  • Масштабные мероприятия в парке Победы и других общественных пространствах

Особое внимание будет уделено ветеранам:

  • В городе проживает 2 634 ветерана, включая 59 непосредственных участников войны

  • Творческие агитбригады посетят героев с поздравлениями по месту жительства

  • Запланированы специальные образовательные проекты патриотической направленности

Культурная программа:

  • На площади Тысячелетия состоится двухчасовой дневной концерт

  • Вечером гостей ждет четырехчасовое гала-шоу с участием лучших творческих коллективов

  • В мероприятиях примут участие танцевальные, хореографические и вокальные ансамбли

На организацию праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, из городского бюджета выделено почти 44 миллиона рублей. Эти средства позволят создать по-настоящему торжественную атмосферу и достойно отметить подвиг поколения победителей.

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