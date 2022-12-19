 В летний период 2022 года загрузка отелей Казани составила 86%
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В летний период 2022 года загрузка отелей Казани составила 86%

В отдельные даты майских праздников загрузка достигла 95%.

Город
19 декабря 2022  10:44
Автор:
Карина Кострулева

В Казани в летний период текущего года загрузка отелей составила 86%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Стоит отметить высокую загрузку в отелях Казани. Средняя загрузка ключевых объектов за 11 месяцев составила 65,8%. При этом самый большой процент среди месячной загрузки в Казани — 86% в летние месяцы. В отдельные праздничные даты, например, в майские праздники загрузка отелей достигала 95%», — отметила она. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году число туристов, посетивших Казанский Кремль, выросло на 25%. В 2022 году туристическую точку посетило 3,5 млн человек.

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