Казань получит 700 экоконтейнеров из переработанного пластика до конца года

В Казани продолжается модернизация системы раздельного сбора отходов. До декабря во дворах города установят около 700 новых контейнеров-сеток желтого цвета для вторсырья, сообщается на сайте мэрии. Первые такие емкости уже можно встретить на улицах Губкина и Галии Кайбицкой.

Особенность новых контейнеров — их производство из переработанного пластика. Как поясняют в сервисной службе УК ПЖКХ, такая технология снижает экологическую нагрузку: старые изношенные баки отправляются на переработку, а из полученного сырья создаются более прочные и легкие новые емкости.

«Модернизированные контейнеры обладают увеличенным сроком службы, удобны в обслуживании и соответствуют современным стандартам», — отмечают в управляющей компании.

Желтые сетки предназначены для сбора основных видов вторсырья: стеклянной и металлической тары, макулатуры, пластика с маркировкой 1-5, а также упаковок тетрапак. Проект реализуется в рамках развития системы раздельного сбора отходов в столице Татарстана.

Ранее мы писали, как на «деловом понедельнике» обсуждали проблему утилизации мусора в Казани.