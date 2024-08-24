Казань попала в пятерку самых привлекательных городов для переезда в России

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Республика
24 августа 2024  09:44
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Казань заняла место среди наиболее популярных городов-миллионников для переезда в России, находясь на одном уровне с Краснодаром и Нижним Новгородом, сообщает издание «Газета.Ru».

По данным опроса, около 52% участников готовы рассмотреть Казань в качестве нового места для жизни, что позволяет городу занять четвертую позицию в рейтинге востребованных локаций, уступая лишь Санкт-Петербургу (74%), Краснодару (60%) и Москве (58%).

В общем, 40% россиян испытывают интерес к переезду в другие города, а 3% находятся на этапе активной подготовки к этому шагу. При этом 45% опрошенных выделили трудоустройство как ключевой фактор при выборе места для переезда.

Среди лиц, рассматривающих возможность переезда, наибольшее количество составляют специалисты в области информационных технологий (31%), представители торговли и сферы услуг (24%), а также офисные работники (14%).

Ранее «КВ» сообщали, что переезд и перевозка вещей, мебели, техники – это всегда не простая задача, которая требует профессионального подхода. Так, выберем же нужный грузовик для переезда вместе!

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