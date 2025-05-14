Казань представила успешный опыт экологического развития на KazanForum 2025

На сессии "Экология промышленных городов" в рамках международного форума "Россия – Исламский мир" министр экологии Татарстана Александр Шадриков поделился достижениями столицы республики в сфере устойчивого развития.

Казань демонстрирует впечатляющие результаты: при росте ВРП на 60% с 2018 года выбросы загрязняющих веществ сократились на 26,6%. В рамках нацпроектов реализованы природоохранные мероприятия на 17,6 млрд рублей.

Ключевые проекты:

Рекультивация иловых полей очистных сооружений (90% завершено)

Ликвидация Самосыровского полигона с инновационной системой дегазации

Модернизация очистных сооружений канализации

Республика занимает 2-е место в ESG-рейтингах России. В Казани работает система экологического мониторинга с 5 стационарными и 2 мобильными лабораториями, ежегодно проводящими 1,3 млн замеров.

Особое внимание уделяется экопросвещению: движение "Будет чисто" объединило более 10,5 тыс. участников. В планах – расчистка русла реки Ноксы и развитие цифровых сервисов экоконтроля.

"Опыт Казани подтверждает, что комплексный подход к экологии обеспечивает устойчивое развитие мегаполисов", – заключил Шадриков.