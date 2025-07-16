Казань примет чемпионат по профмастерству среди участников СВО

С 25 по 29 июля в столице Татарстана пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс».

На участие в чемпионате уже поступили заявки от 259 ветеранов СВО из 81 региона России. Соревнования будут проходить в 15 дисциплинах: веб-разработки, поварское дело, токарные работы, вокал, резьба по дереву, сборка-разборка электронного оборудования, массаж и другие направления. Наибольшее количество заявок поступило на участие в компетенциях «Оператор БПЛА» (52 участника), «Сварочные технологии» (35 участников) и «Ремонт и обслуживание автомобилей» (29 участников). Об этом рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

- Я хотела бы сказать слова благодарности всем участникам специальной военной операции, которые сегодня демобилизованы, но продолжают оставаться в строю и активно участвуют в жизни общества. Основная цель чемпионата «Абилимпикс» - это создание условий для профессионального роста, социализации и раскрытие потенциала людей, которые хотят и могут совершенствоваться в своем профессиональном мастерстве, несмотря на ограничения по здоровью. Мы все прекрасно понимаем, что у каждого участника СВО своя история, свое преодоление, свои особенные достижения, которые они смогут продемонстрировать на чемпионате, - подчеркнула на пресс-конференции заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Основные соревнования чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» пройдут на базе производственного центра «Казанский вертолетный завод».

Для всех участников чемпионата предусмотрена разнообразная культурная программа, экскурсии в Свияжск, Раифский монастырь, Иннополис. Также в рамках деловой части чемпионата запланировано проведение круглых столов, пленарного заседания и тематических секций на тему «Поддержка и профессиональное развитие участников СВО с инвалидностью».

К проведению чемпионата активно подключается волонтерское движение. Подано более 200 заявок от волонтеров. Все они пройдут специализированное обучение для того, чтобы уметь сопроводить каждого участника чемпионата.