Казань примет чемпионат России по прыжкам в воду

С 6 по 10 июня в Казани состоится чемпионат России по прыжкам в воду, на котором определят участников для предстоящих Игр БРИКС.

В рамках соревнований пройдут индивидуальные прыжки с метрового и трехметрового трамплинов, а также с десятиметровой вышки. Мужчины и женщины будут участвовать в синхронных и смешанных прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки. Также предусмотрены командные соревнования.

В турнире разыграют 13 комплектов медалей. Среди участников — серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина и другие ведущие российские спортсмены.