Казань принимает «Игры будущего»

О том, что ждет зрителей первого в мире международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Мероприятие пройдет с 21 февраля по 3 марта. Торжественные церемонии открытия и закрытия игр состоятся в МВЦ «Казань Экспо». Подробности министр не раскрыл, отметив, что это лучше видеть. Впрочем, спортсмены уже начали съезжаться в Казань. На 19 февраля же запланировано первое соревнование.

Всего в турнире будут участвовать 277 команд из 107 стран, то есть приедут представители большей части планеты. Это примерно 2 тысячи участников.

Соревноваться они будут в 21 дисциплине (из них 16 основных, остальные дополнительные). Все дисциплины разделены на шесть направлений: спорт, тактика, скорость, стратегия, технологии и расширенная программа (куда, по всей видимости, входят дополнительные дисциплины).

Поскольку соревнования не только виртуальные, но и вполне реальные, им нужны локации для проведения. Таковых в Казани определено девять, еще одна - в Иннополисе.

Больше всего соревнований пройдет в отдельном павильоне МВЦ «Казань Экспо». Здесь состоятся соревнования по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-скейтбордингу, Dota 2, MLBB, танцевальному симулятору и игре в виртуальной реальности. Многие слова непонятны простому обывателю. Но Леонов заверил, что заскучать никому не дадут. Организаторы будут вести стримы с каждой площадки на разных онлайн-ресурсах.

Среди нестандартных мест проведения этого турнира особо выделяется Казанский цирк. Тут пройдет настоящая битва роботов. Действительно, арена цирка напоминает гладиаторскую.

На стадионе «Трудовые резервы» состоятся первые гонки дронов. Сами дроны будут примерно одного класса. Так управляющие этими устройствами участники смогут в полной мере продемонстрировать свое искусство.

Экстрим-парк «Урам» примет соревнования по фиджитал-BMX и виртуальную велогонку.

Логично, что чемпионат по фиджитал-хоккею разыграют в «Татнефть Арене», а фиджитал-единоборства покажут во дворце единоборств «Ак Барс».

А в Академии тенниса пройдут игры по направлению «Тактика». Это CS2, Standoff 2 и Warface - все совместно с лазертагом.

IT-парк имени Башира Рамеева уже сегодня выглядит самой подготовленной к виртуальным соревнованиям площадкой. Его отвели под турниры по спортивному программированию, играм «Мир Танков» и Speedrun.

Что-то, а именно кибатлетику (что бы это ни означало, надеюсь, не соревнования по поднятию клавиатуры и мышки), перенесли за пределы Казани - в Иннополис. Надо же гостям показать самый продвинутый и молодой город России.

А что же наш Татарстан, сформировал ли он собственную сборную? Разумеется, хозяева игр тоже будут участвовать в нескольких турнирах: в фиджитал-хоккее и баскетболе, гонке дронов и соревнованиях по BMX. В фиджитал-хоккей будут играть некоторые представители ХК «Ак Барс», а в фиджитал-баскетбол - конечно, УНИКСа. И наши ребята настроены только на победу.

Общий призовой фонд «Игр будущего» составит 10 млн долларов. Для международных кибертурниров это средняя сумма. Бывает и меньше, но редко. Тем более что ожидается участие нескольких лучших геймеров мира.

Помимо собственно спортивной программы, предполагается и обширная развлекательная. Казанцев ожидает настоящий «звездопад» из известных личностей. «Илья Ковальчук и Павел Дацюк вместе с другими именитыми хоккеистами сыграют Матч звезд с юношеской командой из Татарстана. Топовые российские бойцы Ринат Фахретдинов, Шарабутдин Магомедов, а также Рафаэль Физиев и Джонни Уокер проведут две большие автограф-сессии. Автограф-сессию с блогером Владом А4 можно будет посетить после матчей по фиджитал-хоккею в «Татнефть Арене» 21 февраля. В «Городе будущего», в МВЦ «Казань Экспо», 23 февраля в 16.00 состоится встреча с Андреем Аршавиным, там же 3 марта автографы раздаст Егор Крид. Также соревнования посетят Артем Дзюба, Слава Бустер, DJ Smash и многие другие», - кратко описал программу Леонов.

Добраться до точек проведения соревнований в городе нетрудно. А вот до «Казань Экспо» от станции метро «Проспект Победы» запустят бесплатные шаттлы. Да и на электричке до аэропорта можно будет проехать бесплатно при предъявлении билета на соревнования.

Кстати, о билетах. Более 70% из них уже раскуплено. Это несмотря на то, что формат соревнований новый, непривычный для массового зрителя. Продажа билетов стартовала еще 20 декабря. Желающим стоит поторопиться с их приобретением.

Как уже было сказано, турнир - это еще и традиционные соревнования. Правда, не совсем в привычном формате. Например, хоккеисты будут играть 3 на 3. Да и наши именитые спортсмены, оказывается, не новички в киберспорте. Например, баскетболист УНИКСа и участник «Игр будущего» Иван Лазарев признался, что не далее как в прошлом году посетил фиджитал-футбол. Да и остальные представители традиционных видов спорта интенсивно изучают приемы и тактику онлайн-игр.

Если с обычными спортсменами все вроде более-менее понятно, то вызывает вопросы физическая подготовка киберспортсменов. Ведь, чтобы продержаться на площадке дольше 5 минут, нужно обладать специфическими навыками и некоторым опытом. Игрок «Ак Барса» и член сборной Татарстана Максим Пестушко заявил корреспонденту, что ребята из киберспорта не какие-нибудь очкарики и задохлики, а вполне себе физически активные молодые люди. К тому же они тоже активно тренируются перед соревнованиями.

Собственно, этот формат и был изобретен в первую очередь для того, чтобы молодое поколение встало из-за приставок и компьютеров и заинтересовалось спортом в реальности.