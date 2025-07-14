Казань соберет IT-экспертов и стартапы на Digital Week

В этом году международный форум Kazan Digital Week представит несколько новых мероприятий, которые привлекут IT-специалистов, стартаперов и молодых технологических энтузиастов. Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин анонсировал проведение первого Crypto Forum, который будет посвящен не только криптовалютам, но и развитию IT-индустрии в этом направлении, сообщает «Татар-информ».

Особое внимание на форуме уделят международному сотрудничеству - впервые будет организована аллея стартапов, где представят свои проекты более 100 молодых компаний со всего мира. Лучшие 10 из них получат возможность продемонстрировать свои разработки в Казани. «Это цифровой мост, объединяющий молодежь, инновации и бизнес», - отметил министр.

Форум также станет площадкой для развития технических талантов. Школьников ждет открытый турнир по битвам мини-роботов с призовым фондом 1 миллион рублей, где смогут участвовать команды детей от 10 лет. Еще одним значимым событием станет масштабный кибертурнир по информационной безопасности, на который уже зарегистрировалось 249 команд из 54 регионов России.

По словам Хайруллина, форум, который пройдет в сентябре, соберет около 3,5 тысяч участников и более 30 компаний. Особый акцент будет сделан на образовательной программе - для школьников Татарстана организуют мастер-классы по робототехнике и программированию. «Kazan Digital Week станет важной площадкой для выхода российских компаний на международные рынки», - подчеркнул министр.