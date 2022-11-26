Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса

Казань стала лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллиоников РФ по итогам национальной гостиничной премии. Победителей наградили вчера в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В финале за победу боролись 159 участников. В номинации «Лучший отель для ведения гостиничного бизнеса» были представлены Казань и Волгоград. Помимо этого, отель «Ногай» удостоили звания лучшего отеля в категории «три звезды».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане начнут субсидировать развитие речного туризма. Минтранс РФ до 1 марта 2023 подготовит и представит этот проект Кабмину.