 Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса
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Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса

Победителей наградили вчера в Москве.

Город
26 ноября 2022  13:31
Автор:
Карина Кострулева

Казань стала лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллиоников РФ по итогам национальной гостиничной премии. Победителей наградили вчера в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В финале за победу боролись 159 участников. В номинации «Лучший отель для ведения гостиничного бизнеса» были представлены Казань и Волгоград. Помимо этого, отель «Ногай» удостоили звания лучшего отеля в категории «три звезды».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане начнут субсидировать развитие речного туризма. Минтранс РФ до 1 марта 2023 подготовит и представит этот проект Кабмину.

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