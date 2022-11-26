 В Татарстане начнут субсидировать развитие речного туризма
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В Татарстане начнут субсидировать развитие речного туризма

Минтранс РФ до 1 марта 2023 подготовит и представит этот проект Кабмину.

Республика
26 ноября 2022  11:27
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане начнут субсидировать пассажирские речные перевозки для развития туризма. Такое поручение, при встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Наша задача, увеличивая предложение услуг, делать этот вид отдыха доступнее. Для этого должна быть разработана программа субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023–2025 годы», – отметил Чернышенко.

По поручению вице-премьера, Минтранс РФ до 1 марта 2023 года вместе с заинтересованными федеральными органами  исполнительной власти подготовят программу и представят в Кабмин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в РТ планируют развивать воздухоплавание для туристов. В регионе создадут отдельную базу отдыха в пределах Зеленодольского или Пестречинского районов.

 

 

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