Казань станет площадкой для диалога российских и китайских ученых

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Город
25 июля 2024  14:48
Автор:
Эндже Гарафиева

В апреле 2024 года в Казани состоится международная конференция, посвященная изучению истории, культуры, археологии и этнографии степной Евразии. Об этом сообщил директор Института археологии имени Халикова АН РТ Айрат Ситдиков.

Решение о проведении конференции было принято по итогам обсуждения с участием президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова. Основная цель мероприятия - обмен опытом и результатами исследований между российскими и китайскими учеными. 

«Сотрудничество с Китаем в этом направлении особенно ценно, - подчеркнул директор Института истории имени Марджани АН РТ Радик Салихов. - В китайских архивах хранится огромное количество письменных источников, которые могут пролить свет на многие события нашей общей истории». 

Интерес китайской стороны к сотрудничеству подтвердил руководитель Центра археологии Китайского университета Минцзу Вэй Цзянь. 

«Для китайских ученых история Поволжья пока изучена недостаточно, - отметил он. - В этом регионе пересекались восточная и западная цивилизации, поэтому совместные исследования обещают быть весьма продуктивными». 

Проведение конференции в Казани неслучайно. Как отметил Айрат Ситдиков, город Болгар, один из первых тюркских городов на территории Среднего Поволжья, представляет особый интерес для исследователей степной Евразии.

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