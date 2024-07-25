Казань станет площадкой для диалога российских и китайских ученых

В апреле 2024 года в Казани состоится международная конференция, посвященная изучению истории, культуры, археологии и этнографии степной Евразии. Об этом сообщил директор Института археологии имени Халикова АН РТ Айрат Ситдиков.

Решение о проведении конференции было принято по итогам обсуждения с участием президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова. Основная цель мероприятия - обмен опытом и результатами исследований между российскими и китайскими учеными.

«Сотрудничество с Китаем в этом направлении особенно ценно, - подчеркнул директор Института истории имени Марджани АН РТ Радик Салихов. - В китайских архивах хранится огромное количество письменных источников, которые могут пролить свет на многие события нашей общей истории».

Интерес китайской стороны к сотрудничеству подтвердил руководитель Центра археологии Китайского университета Минцзу Вэй Цзянь.

«Для китайских ученых история Поволжья пока изучена недостаточно, - отметил он. - В этом регионе пересекались восточная и западная цивилизации, поэтому совместные исследования обещают быть весьма продуктивными».

Проведение конференции в Казани неслучайно. Как отметил Айрат Ситдиков, город Болгар, один из первых тюркских городов на территории Среднего Поволжья, представляет особый интерес для исследователей степной Евразии.