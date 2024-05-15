Казань становится одним из центров многополярного мира

Вчера в выставочном центре «Казань Экспо» прошло одно из ключевых событий юбилейного XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» – открытие VII выставки Russia Halal Expo. В ее работе принимают участие 11 стран мира и 17 регионов России.

Мероприятие традиционно началось с молитвы, которую лично прочел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Затем на большом экране был продемонстрирован видеоролик, иллюстрирующий долгую и плодотворную историю сотрудничества между нашей республикой и исламскими странами.

Далее на правах гостеприимного хозяина гостей форума поприветствовал глава Кабмина РТ Алексей Песошин. Премьер Татарстана в своей речи озвучил экономические показатели, которые лучше всего характеризую позитивный эффект от казанского форума. Так, товарооборот России и стран Организации Исламского Сотрудничества за последние три года вырос на 37% и составил 156 млрд долларов. Песошин сказал, что «наш потенциал представлен прямо здесь, на выставке». Он призвал всех участников форума познакомиться с ней подробнее. Также глава правительства республики обратил внимание на то, что что исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире. Все мощности экономики России направлены на масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей», – завершил Песошин свой речь.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Государства Ливия Абдулхади Ибрагим Лахвейж в начале своего выступления отметил, что его правительство, избранное на демократических выборах и есть законная власть в этой стране (напомним, что в раздираемой гражданской войной Ливии сейчас двоевластие). Далее гость из Африки заявил, что KazanForum способствует развитию партнерства между ОИС и Россией в самых разных областях. Такое сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и общих интересов. В конечном итоге это способствует установлению многополярного мира. «Мы стоим новый мир, в котором будет воплощена коллективная воля народов. Старый мир, основанный на эксплуатации более слабых народов, скоро закончится», – заявил Лахвейж. Также спикер обратил внимание на то, что форум ломает негативные и ложные стереотипы об исламе, который всегда борется против экстремизма.

Заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Алсалех рассказал, что на сегодня востребованность продукции, созданной по стандартам халяль, только увеличивается. Причем, не только в исламских странах. В том числе и в России. Алсалех сообщил, что в этом году объем товарооборота между ОАЭ и нашей страной составил 11,2 млрд долларов. При этом Россия экспортировала продукции на 6,6 млрд долларов, а ОАЭ - на 4,6 млрд долларов.

Генеральный директор Исламской палаты халяльных услуг Ашраф Аль Танбули сообщил, что сейчас мировой рынок халяльной продукции оценивается в более чем 2 трлн долларов. «Нет сомнений, что у России есть все возможности стать важным игроком на этом рынке», - добавил эксперт.

В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония гашения памятной марки. А затем все почетные гости ознакомились с экспозицией выставки Russia Halal Expo.