Казань увековечивает память героев Великой Отечественной войны

В Казани продолжается масштабная работа по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова на сессии Казанской городской думы, в столице Татарстана насчитывается 119 улиц, названных в честь Героев Советского Союза, и 190 памятных объектов, связанных с событиями войны.
Подготовка к 80-летию Победы
В преддверии юбилея Победы все мемориалы приводят в порядок, а также планируется открытие новых памятников:
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Фатиху Кариму – поэту-фронтовику;
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Махмуту Гарееву – генералу армии, военному историку;
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Георгию Мосолову – Герою Советского Союза (мемориальная доска).
Патриотическое воспитание в школах
Особое внимание уделяется школьным музеям:
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В Казани действует 168 школьных музеев, из них 46 – военно-патриотической направленности.
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89 школ имеют экспозиции, посвященные героям войны.
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За последние 10 лет десяти учебным заведениям присвоены имена Героев Советского Союза и России.
Развитие молодежных движений
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Юнармия объединяет 6740 казанских школьников.
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Участники «Движения первых» активно вовлечены в патриотические проекты.
2025 год – Год защитника Отечества
В связи с 80-летием Победы и объявлением 2025 года Годом защитника Отечества в России и Татарстане запланированы дополнительные мероприятия по сохранению исторической памяти и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма.