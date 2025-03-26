Казань увековечивает память героев Великой Отечественной войны

В Казани продолжается масштабная работа по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова на сессии Казанской городской думы, в столице Татарстана насчитывается 119 улиц, названных в честь Героев Советского Союза, и 190 памятных объектов, связанных с событиями войны.

Подготовка к 80-летию Победы

В преддверии юбилея Победы все мемориалы приводят в порядок, а также планируется открытие новых памятников:

Фатиху Кариму – поэту-фронтовику;

Махмуту Гарееву – генералу армии, военному историку;

Георгию Мосолову – Герою Советского Союза (мемориальная доска).

Патриотическое воспитание в школах

Особое внимание уделяется школьным музеям:

В Казани действует 168 школьных музеев , из них 46 – военно-патриотической направленности.

89 школ имеют экспозиции, посвященные героям войны.

За последние 10 лет десяти учебным заведениям присвоены имена Героев Советского Союза и России.

Развитие молодежных движений

Юнармия объединяет 6740 казанских школьников .

Участники «Движения первых» активно вовлечены в патриотические проекты.

2025 год – Год защитника Отечества

В связи с 80-летием Победы и объявлением 2025 года Годом защитника Отечества в России и Татарстане запланированы дополнительные мероприятия по сохранению исторической памяти и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма.