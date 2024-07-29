Казань в 2024 году направит на национальные проекты более 10 млрд рублей

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Город
29 июля 2024  10:34

Сегодня в ходе делового понедельника замруководителя горисполкома Ильдар Шакиров сообщил, что Казань в 2024 году пример участие в 11-ти национальных проектах. Всего на их реализацию потратят 10,1 млрд рублей, в том числе 7,3 млрд составят средства федерального бюджета.

Большего всего средств будет направлено на реализацию национальные проектов “Экология”, “Здравоохранение”, “Безопасные и качественные дороги” и “Образование”. Кроме того, в рамках регионального проекта “Оздоровление Волги на территории Республики Татарстан” будет продолжена рекультивация иловых полей и завершение реконструкции очистных сооружений города.

Ранее мы писали, что в рамках национального проекта «Цифровая экономика» минюст Татарстана активно использует робота для ведения реестра нормативных правовых актов.

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