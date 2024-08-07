Казань включится в межмузейный проект о Великом чайном пути

Столица Татарстана примет музейную научно-историческую конференцию об истории Сибирского тракта.

Идею проведения конференции предложила генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина на сессии федерального проекта Министерства культуры РФ «Музейные маршруты России», которая состоялась на днях в Бурятии.

«Музейные маршруты России» - это один из флагманских проектов Министерства культуры РФ. В рамках встреч музейных работников, которые проводятся в разных регионах страны, рождаются новые совместные проекты многих российских музеев. Например, на сессии в Бурятии в рамках круглого стола, посвященного 300-летию города Кяхты, обсуждался масштабный межмузейный выставочный проект о Великом чайном пути. Трансфер чая из Китая в Европу с XVII века объединял города России и был двигателем их развития, освоения новых земель, изучения народов Сибири и Дальнего Востока.

Предполагается, что выставка будет открыта в центральном выставочном зале «Манеж» Санкт-Петербурга, а участниками ее станут музеи Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Выставку планируется сделать передвижной, чтобы она побывала во всех городах-участниках Великого чайного пути, а завершится проект в Кяхте.

Казань тоже была значимой частью Великого чайного пути. Сибирский тракт - это память об одноименном сухопутном маршруте из европейской части России к границам Китая.

- Мы готовы включиться в проект. Наша коллекция насчитывает почти миллион экспонатов, она настолько разнообразна и многогранна, и мы готовы поддержать историю о Великом чайном пути. Здесь будет уместна еще и научная компонента, мы готовы в рамках выставки провести научную конференцию и привлечь к участию в ней и Казанский университет, и Институт истории имени Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан, - отметила в ходе круглого стола генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Это предложение было позитивно принято участниками круглого стола. Благодаря Национальному музею Татарстана проект о Сибирском тракте помимо выставочной части может обрести и научную.

Также в рамках сессии Национальный музей РТ подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным музеем Бурятии. Это седьмое соглашение, подписанное главным музеем республики в 2024 году, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ. Ранее на мероприятиях проекта «Музейные маршруты» в Казани были подписаны соглашения о сотрудничестве с Луганским краеведческим музеем, Азовским историко-археологическим и палеонтологическим музеем, Хабаровским краеведческим музеем, Музеем кино и Музеем Москвы. На сессии в Махачкале - с Всероссийским историко-этнографическим музеем.