Казань вложит 7 млн рублей в реставрацию исторических памятников

Городской комитет внешнего благоустройства Казани объявил тендер на проведение работ по ремонту и благоустройству 84 памятников, бюстов, обелисков и монументов. На эти цели в этом году будут выделены 6,9 млн рублей.

В перечень объектов, которые предстоит отреставрировать, входят памятники Пушкину, Ленину, Кирову, Вахитову, Тукаю, мемориал участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие знаковые для города места. Подрядчику предстоит выполнить широкий спектр работ, включая демонтаж разрушенных частей монументов и пьедесталов, восстановление гранитных плит, шлифовку постаментов и другие виды реставрационных работ.

Основной целью проекта является сохранение и поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия Казани, что позволит горожанам и гостям города наслаждаться красотой и историческим значением этих памятных мест.

Ранее мы писали, что бюджет города пополнился на 70 млн рублей за счёт платных парковок.