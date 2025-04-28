Казань вошла в топ-10 популярных направлений на майские праздники

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Республика
28 апреля 2025  09:42

Столица Татарстана оказалась в числе самых востребованных туристических направлений на предстоящие майские праздники. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В топ популярных направлений также вошли Краснодарский край, Минеральные Воды, Крым, Москва и Санкт-Петербург, Северный Кавказ, города Золотого кольца, Калининград.

По словам эксперта, наибольшим спросом пользуются экскурсионные, этнокультурные и гастрономические туры. «После майских праздников ожидается рост деловых инфотуров, когда цены на путешествия станут заметно ниже — вплоть до первой половины июня», — добавил Барзыкин.

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