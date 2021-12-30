В Казани летом 2022 года пройдет Слет институций современного искусства

Столица Татарстана выиграла право на проведение третьего слета институций современного искусства. Мероприятие пройдет летом 2022 года и соберет сотрудников учреждений культуры со всей России и ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Кроме Казани на слет претендовали еще восемь городов России.

«Казань была выбрана за логистическую доступность, наличие развитой инфраструктуры и большое количество культурных институций, готовых принять слет», – отметили в пресс-службе.

Программу для мероприятия сформирует команда музея «Гараж» вместе с соорганизаторами и экспертами культурной индустрии из Татарстана.

«На сегодняшний день у Татарстана хороший опыт в реализации федеральных программ и практик в сфере культуры и креативных индустрий», – рассказала Фишман-Бекмамбетова.

Слета всегда проводится за пределами Москвы и Петербурга. Каждое событие проводится в партнерстве с локальными культурными институциями и органами власти, а программа мероприятия формируется по запросам сотрудников культурных институций.