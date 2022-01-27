 Казань заняла четвертое место по популярности микрозаймов среди городов России
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Казань заняла четвертое место по популярности микрозаймов среди городов России

Опережают столицу Татарстана Новосибирск, Владивосток и Москва.

Город
27 января 2022  14:54

Казань попала в топ городов России с наибольшим спросом на микрозаймы, заняв четвертое место. Впереди столицы Татарстана расположились Новосибирск, Владивосток и Москва. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса Сравни.ру.

«Заинтересованность микрозаймами в России выросла на 170% по сравнению с 2020 годом. Чаще всего россияне оформляли заявку на 10 тыс. рублей. Самый большой запрос был на 1 млн рублей», — говорится в отчете. 

Вслед за Казанью в списке расположились Самара, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана спрос на ипотеку растет быстрее, чем в среднем по стране.

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