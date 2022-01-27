 Сравни.ру: в Казани спрос на ипотеку растет быстрее, чем в среднем по стране
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Сравни.ру: в Казани спрос на ипотеку растет быстрее, чем в среднем по стране

Чаще всего в ипотеку жители столицы Татарстана берут вторичное жилье. 

Город
27 января 2022  14:27

В Казани спрос на ипотеку вырос на 135% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это больше, чем в среднем по стране — 23%. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса Сравни.ру.

При этом почти половина жителей Казани берет ипотеку для покупки вторичного жилья. Что касается новостроек, то ипотеку для покупки таких квартир берет 22% казанцев. 

Кроме того, в Казани растет спрос на загородное жилье. По этим показателям столица Татарстана также обгоняет другие города России. Так, количество заявок по оформлению ипотеки на загородное жилье в Казани увеличилось на 138%, в то время как в целом по России лишь на 59%.


Напомним, в Казани по итогам 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 38%.

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Сравни.ру: в Казани спрос на ипотеку растет быстрее, чем в среднем по стране
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