 Казань заняла первое место в топе городов-миллионников, в которых упал спрос на новостройки
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Казань заняла первое место в топе городов-миллионников, в которых упал спрос на новостройки

Падение спроса связано с ростом цен на недвижимость и отсутствием роста доходов россиян.

Город
30 ноября 2022  18:47
Автор:
Роза Габитова

Казань заняла первое место в топе городов-миллионников России, в которых упал спрос на первичное жилье. Соответствующие данные приводит исследование «Авито.Недвижимости».

Так, в столице Татарстана жилье в новостройках стали покупать на 68% меньше, чем в прошлом году. 

В тройке лидеров по падению спроса на «первичку» также оказались Ростов-на-Дону (-57,3%) и Москва (-55,8%). 

Меньше всего спрос упал в Екатеринбурге, на 4,6%.

Как отметили эксперты, отрицательная динамика связана с отсутствием роста доходов россиян при росте инфляции, повышением тревожности, подорожанием стоимости недвижимости.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане наблюдается спад продаж квартир в новостройка. Такая тенденция наблюдается с лета. Объемы продаж на сегодняшний день составляют более 48 млрд рублей, падение в среднем на 20-28%. 

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