Казань заняла первое место в топе городов-миллионников, в которых упал спрос на новостройки

Казань заняла первое место в топе городов-миллионников России, в которых упал спрос на первичное жилье. Соответствующие данные приводит исследование «Авито.Недвижимости».

Так, в столице Татарстана жилье в новостройках стали покупать на 68% меньше, чем в прошлом году.

В тройке лидеров по падению спроса на «первичку» также оказались Ростов-на-Дону (-57,3%) и Москва (-55,8%).

Меньше всего спрос упал в Екатеринбурге, на 4,6%.

Как отметили эксперты, отрицательная динамика связана с отсутствием роста доходов россиян при росте инфляции, повышением тревожности, подорожанием стоимости недвижимости.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане наблюдается спад продаж квартир в новостройка. Такая тенденция наблюдается с лета. Объемы продаж на сегодняшний день составляют более 48 млрд рублей, падение в среднем на 20-28%.