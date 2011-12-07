Без шашлыков, но с «дачной амнистией»: какие изменения ждут владельцев садовых участков в этом году

Продление дачной амнистии

Российские законотворцы вновь продлили срок упрощенного порядка регистрации загородной недвижимости. На этот раз срок окончания «дачной амнистии» перенесен на 1 марта 2026 года.

В течение этого времени оформить право на садовый дом и иные постройки можно в декларативном порядке, подав уведомление о начале и завершении строительства в муниципалитет. Также оформить права на уже построенный дом можно при условии, что он был возведен до 4 августа 2018 года. При этом садовый дом должен соответствовать градостроительным нормам, в частности, иметь не более трех этажей.

Для оформления прав на недвижимость требуется вызвать кадастрового инженера, который составит технический план. Следует отметить, что «дачная амнистия» теперь распространяется и на участки для ИЖС.

Где пожарить шашлыки?

В этом году вступила в силу новая редакция Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479). Это означает, что дачникам больше не потребуется иметь на участке бочку с водой или огнетушитель после схода снега.

В то же время в СНТ обязаны следить за состоянием дороги и проездов, ведущих к водоемам и гидрантам. Особое внимание следует уделить и шлагбаумам у ворот. Они должны открываться автоматически, в противном случае следует установить круглосуточное дежурство.

Любителям шашлыков необходимо соблюдать определенные требования. Мангал следует устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от любых построек, при этом в радиусе двух метров не должно находиться ничего горючего — веток, мусора, воспламеняющихся жидкостей.

А вот без мангала мясо пожарить вряд ли получится, так как в этом случае требования стали куда суровее. При разведении костра яму для огня нужно выкопать на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки и не менее 100 метров от хвойных деревьев, 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Согласитесь, вряд ли такие условия выполнимы на обычном дачном участке.

Можно ли сжигать мусор?

Сжигать на участке мусор тоже можно, но при выполнении следующих условий. Во-первых, используется емкость из негорючих материалов объемом не более 1 куб. м, прочно установленная на площадке, очищенной от любых горючих материалов в радиусе пяти метров. Площадка должна быть расположена на расстоянии не менее 25 метров от любых объектов, не менее 50 метров — от хвойных деревьев или хвойного леса, не менее 15 метров — от лиственных деревьев. К емкости должен прилагаться металлический лист, позволяющий полностью закрыть ее сверху.

Следует также учитывать, что в определенные периоды может быть объявлен особый режим противопожарной безопасности, в течение которого возможно наложение полного запрета на разведение огня.

Общие собрания

С этого года в СНТ нет необходимости уведомлять каждого члена о проведении собрания. Вместо этого достаточно внести в устав день всеобщего ежегодного собрания. В этом случае его решения будут действительны без предварительного уведомления, при условии, что обсуждаемые вопросы прописаны в уставе. А вот для обсуждения иных вопросов все же необходимо уведомить всех членов СНТ.

Налоговый вычет

С этого года россияне имеют возможность получить возврат НДФЛ при покупке дачи. Сделать это можно при условии нахождения на участке строения с назначением «жилое» или «жилое строение». В этом случае новый собственник имеет право воспользоваться налоговым вычетом и вернуть до 260 тысяч рублей. Следует учитывать, что воспользоваться таким возвратом можно единожды в жизни.

Комплексные кадастровые работы

С конца марта СНТ получили право самостоятельно заказывать комплексные кадастровые работы. Решение об этом может быть принято на общем собрании товарищества.

При проведении комплексных кадастровых работ инженер составляет план всех участков на территории товарищества. Это позволяет сэкономить каждому из владельцев участков от 6 до 12 тысяч рублей. В то же время такое решение может помочь решить все земельные споры, имеющиеся в СНТ.

Справка «КВ»

За нарушение пожарной безопасности дачникам грозит штраф. Его размер составляет от 2 до 3 тысяч рублей (если ничего не пострадало), от 2 до 4 тысяч (если был разведен костер в условиях особого противопожарного режима), от 4 до 5 тысяч (если возник пожар и пострадало какое-то имущество или здоровью кого-либо был причинен вред легкой или средней степени тяжести, в более тяжелых случаях — уголовная статья).