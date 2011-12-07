В октябре сажаем морковь, лук, свеклу и укроп

Если потрудиться сейчас, то весной, когда каждая минута на счету, не нужно перекапывать землю и заниматься посевом — в результате освобождается масса времени. Плюсом является и то, что всходят закаленные, более живучие растения. Они легче переносят весенние заморозки, более устойчивы к болезням, требуют меньше полива. К тому же урожай созревает раньше, чем при посеве весной.

ВЫБОР СОРТА. Для подзимнего сева пригодны не все культуры. В зиму можно посеять морковь, редис, лук, свеклу, салат, укроп, петрушку. Есть даже эксперименты по посадке картофеля и капусты, но это в южных регионах.

Предпочтение отдают ранним сортам, гибридам и тем, в названии которых есть слова «зимний» или «подзимний».

Это сорта моркови Нантская, Московская зимняя, Лосиноостровская, Артек, Ранняя ТСХА, Забава, Колорит, Супернант, Консервная.

Петрушка: практически все листовые сорта и холодостойкие корневые Алба, Бордовикская, Сахарная, Урожайная.

Редис: Жара, Моховский, Ранний красный, Родос, Розово-красный с белым кончиком.

Листовой сельдерей: Бодрость, Захар, Нежный.

Салат: Лолла Росса, Московский парниковый, Берлинский желтый.

Салатная горчица: Прелестная, Прима, Ядреная, Ладушка, Волнушка.

Кориандр: Венера, Первенец, Стимул и другие.

Кроме того, высевают пастернак, шпинат, укроп (лучше некустовой), фенхель, огуречную траву. Опытные огородники рискуют высевать редис, репу, брюкву и свеклу, но эти культуры часто уходят в стрелку.

ОДНАКО. Подзимний посев — дело рискованное. Семена могут вымерзнуть, морковь и свекла — дать много «цветух», и главное — продукция подзимнего посева к длительному хранению непригодна, ее используют только летом. Норму семян при осеннем севе увеличивают по сравнению с весенним в 1,5 — 2 раза. Лучше использовать дражированные семена.

«ПО ЧЕРЕПКУ». Обычно сеют в конце октября — начале ноября, когда температура воздуха снизится до 0оС, а почвы — до — 2 — 4оС. Важно, чтобы сухое семя легло в сухую землю. Иначе оно прорастет осенью, во время оттепелей. Опытные огородники сеют «по черепку», то есть когда почва промерзла и лишь чуть-чуть оттаивает днем.

СНЕГ НЕ ПОМЕХА. Грядки для сева готовят заранее. Выбирают самое высокое и солнечное место. Под перекопку вносят ведро перегноя (компоста), 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 2 ст. ложки сернокислого калия и два стакана древесной золы на 1 м². Поверхность гряд тщательно ровняют граблями и нарезают через 20 см бороздки глубиной 3 — 5 см.

Если перед посевом пойдет снег и заполнит лунки — не беда! Его можно просто смести. Для подзимнего посева лучше брать свежие заведомо здоровые семена. Обрабатывать их растворами недопустимо. Единственное, что можно сделать для дезинфекции, — опудрить золой.

Посеянные семена засыпают сухой (заготовленной заранее) землей, грядки мульчируют перегноем или торфом (также припасенным загодя), сверху кладут хвою или опилки.

РАНО ВЕСНОЙ. Как только сойдет снег, укрытие из хвои, опилок, листьев с грядки снимают, вносят нитрофоску (по 1 ст. ложке на 1 м²) и аккуратно рыхлят верхний слой почвы. Можно накрыть грядки пленкой или нетканым материалом — тогда урожай созреет еще на недельку раньше.

С появлением всходов грядки рыхлят несколько раз, а дальнейший уход ничем не отличается от весенних посевов.